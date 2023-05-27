DAÜ DR Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde “Teknolojik Gelişmeler Işığında Tıp” konulu sempozyum gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde “Teknolojik Gelişmeler Işığında Tıp” konulu sempozyum gerçekleştirildi.Sempozyumda DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da hazır bulundu.DAÜ’den verilen bilgiye göre, sempozyum açılışında konuşan sempozyum eş başkanları ve üçüncü sınıf öğrencileri Cemran Türkoğulları ve Dilem Ömerağa, günümüz dünyasında tıp ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemi üzerinde durarak teknolojinin sağlık sektöründeki dönüştürücü etkisinin tanı ve tedavi yöntemlerinden hasta bakımına, veri analizinden yapay zekaya kadar pek çok alanda hissedildiğinden bahsetti.Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ise 2020 ve 2021 yıllarında hayatları direkt etkilemiş olan COVID-19 pandemisi ve ardından bu yıl yaşanan deprem felaketinin sağlık konusunda almamız gereken tavırlarla ilgili bize dersler verdiğini belirterek, bu süreçlerde teknolojik gelişmelerin tıp alanına entegre edilmesinin öneminin somut bir şekilde hissedildiğini vurguladı.DemirelProf. Dr. Demirel ise sözlerine Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başladı. Genç beyinlerin bilim üretmedeki öneminden bahseden Demirel, DAÜ'nün öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu ve öğrenciler tarafından organize edilen bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Demirel, teknolojik gelişmelerin hekimlerin karar verme süreçlerinde günden güne daha fazla destek olduğunu ancak hekimlerin yerini tamamen alamayacağını belirterek, multidisipliner çalışmalarla gelişme sağlanabileceğini belirtti.Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan "Birinci Basamak Tedavilerde E-Sağlığın (Dijital Sağlık) Yeri var mı?", Prof. Dr. Hasan Demirel "Tıpta Yapay Zeka: Son Teknoloji, Güncel Trendler ve Gelecek” ve Doç. Dr. Emil Mammadov "3D Yazıcılar ile Deneysel ve Cerrahi Uygulamalar" konularında sunumlar gerçekleştirdi.Sunumların ardından 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Şeref ve Yüksek Şeref sertifika töreni de yapıldı.Törende başarılı olan öğrencilere belgeleri Rektör Yardımcısı, Dekan ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edildi. Ardından Dr. Hülya Efetürk, Dr. Alptekin Özkoç ve Dr. Zehra Boracı ile kariyer buluşması etkinliği düzenlendi. Söz konusu etkinlik kapsamında öğrencilere kariyer planlamaları hakkında tavsiyelerde bulunularak, öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.Sempozyum, Dr. Didem Rıfkı, Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan ve Op. Dr. Soley Esmer tarafından gerçekleştirilen “Hekimler için Lazerler ve Sütür Teknikleri”, “Motivasyonel Görüşme Nedir?” ve “Oral Kontraseptifler Nasıl Çalışır? Ve Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir?” konularındaki atölye çalışmalarının ardından sona erdi.