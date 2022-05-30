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Dr. Erol Uçaner'den dikkat çeken maske paylaşımı

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Dr. Erol Uçaner'den dikkat çeken maske paylaşımı
Pandemi Hasatnesi Başhekimi Dr. ErolUçaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili yaptığı paylaşımla maskenin bugüne kadar insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Dr. Erol Uçaner'in paylaşımı şöyle: 
Son 2, hatta 2 sene 3 aydır hayatımızda öyle bir yer aldın ki en fazla üzerimizde olan ,yanımızda taşıdığımız bir parçamız oldun.
Sayende belki de milyonlarca kişinin bulaşması, yüzbinlerce kişinin hasta olup ölmelerini engelledin,ülkeler çökmediyse buna senin katkın tartışılmaz, artık hayatımızdan çıkıyorsun… Ümit ediyorum ki tekrardan herhangi bir sebeple yolumuz kesişmez…
Sana sonsuz teşekkürler,, hoşçakal
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