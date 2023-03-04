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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde depreme dayanıklılık denetimleri yapılıyor

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde depreme dayanıklılık denetimleri yapılıyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde depreme dayanıklılık denetimlerine ilişkin çalışmalar yapılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, hastane başhekimi Dr. Adil Özyılkan, bakanlığa bağlı donatım birimi ve KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası temsilcilerinin yer aldığı heyet Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Depreme dayanıklılık denetimleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm hastaneler ve sağlık merkezlerinde tespit çalışmaları devam edecek.  Analiz sonuçlarına göre gerekli eylem planı uygulamaya geçirilecek.
 
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