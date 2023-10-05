Dr. Ahmet Savaşan KKTC ile GHTC’yi Priştine’de temsil etti

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Priştine’de düzenlenen “Uluslararası Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ve B2B Toplantısı”na katıldı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ve B2B Toplantısı, Kosova Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (Global Healthcare Travel Council - GHTC) desteği ve CIAR Medical organizasyonu ile Priştine’de yapıldı.

Sempozyuma, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova’dan uzman bilim insanları yanı sıra 200’den fazla hekim katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan’ın konuşmaları ile açılan ve iki gün süren sempozyumun birinci gününde, uzmanlar, IVF (Tüp Bebek), Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genetik, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Üroloji, Onkoloji, Psikiyatri, Girişimsel Radyoloji, Kardiyoloji ve Göğüs Cerrahisi konularında sunumlar yaptı.

Aynı gün yapılan özel oturumda ise, Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi olanakları ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin KKTC başkanlık döneminde yapacağı eğitim ve etkinlikler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci gününde yapılan B2B toplantılarda, Kosova ve Arnavutluk’tan 200’den fazla hekim ve hastane temsilcisi ile sağlık kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek, karşılıklı iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yaptı.