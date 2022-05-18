Döviz yine çıldırdı

TL’de çöküş sürüyor. Sterlin 20 TL’ye, Dolar da 16 TL'ye dayandı



Türk Lirası haftanın ikinci gününde kayıplarını katladı. Sterlin dün 20 TL’ye, Dolar da 16 TL'ye dayandı. Dolar 15.87, Euro 16.65, Sterlin ise 19.79’a ulaştı.

Sterlinde kayıp yüzde 4'e yaklaştı. Dolar ve euroda kayıplar yüzde 3 oldu.

İngiliz sterlini dün 19 TL’yi aştıktan sonra hızla 20 TL’ye doğru yükselmeye başlarken, dolar 16 TL, Euro da 17 TL’ye biraz daha yaklaştı.

Dolar/TL, yaklaşık 10 gündür devam eden yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık’tan beri dün ilk kez 15.75’in üzerini görürken, analistler, kur politikasının sürdürülebilirliği sorgulamaya devam ediyor. Ancak, Türkiye ekonomi yönetimi “doğru yoldayız” demeyi sürdürüyor.

Analistler Türkiye'de kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyor.

Türkiye’ye ait varlıkların taşıdığı riski gösteren 5 yıllık CDS’ler 700 puanı aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg'in aktardığına göre, InTouch Capital Markets analisti Piotr Matys, TL'deki düşüşün Türkiye ekonomisinin yükselen enerji fiyatları ve küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin risklere karşı kırılganlığını yansıttığını belirtti.

