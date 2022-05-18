banner762
banner815
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
17 0
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
22 0
 
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
17 0
20 0
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
13 0
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
32 0
Vatandaşın isyanı!
Vatandaşın isyanı!
31 0
banner797
banner794

Döviz yine çıldırdı

banner476

TL’de çöküş sürüyor. Sterlin 20 TL’ye, Dolar da 16 TL'ye dayandı

banner825
Döviz yine çıldırdı
 
Türk Lirası haftanın ikinci gününde kayıplarını katladı. Sterlin dün 20 TL’ye, Dolar da 16 TL'ye dayandı. Dolar 15.87, Euro 16.65, Sterlin ise 19.79’a ulaştı.
Sterlinde kayıp yüzde 4'e yaklaştı. Dolar ve euroda kayıplar yüzde 3 oldu.
İngiliz sterlini dün 19 TL’yi aştıktan sonra hızla 20 TL’ye doğru yükselmeye başlarken, dolar 16 TL, Euro da 17 TL’ye biraz daha yaklaştı.
Dolar/TL, yaklaşık 10 gündür devam eden yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık’tan beri dün ilk kez 15.75’in üzerini görürken, analistler, kur politikasının sürdürülebilirliği sorgulamaya devam ediyor. Ancak, Türkiye ekonomi yönetimi “doğru yoldayız” demeyi sürdürüyor.
Analistler Türkiye'de kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyor.
Türkiye’ye ait varlıkların taşıdığı riski gösteren 5 yıllık CDS’ler 700 puanı aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bloomberg'in aktardığına göre, InTouch Capital Markets analisti Piotr Matys, TL'deki düşüşün Türkiye ekonomisinin yükselen enerji fiyatları ve küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin risklere karşı kırılganlığını yansıttığını belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.