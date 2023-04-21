Döviz rekora, vatandaş da çıkmaza sürükleniyor

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken döviz kurlarındaki dur durak bilmeyen yükseliş KKTC’de Türk Lirası ödenip döviz taksiti olanların bütçesini iyice çıkmaza soktu

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ediyor. Döviz yükseldikçe, Türk Lirası eridi.

Serbest piyasada 21,40 liradan alınan Euro 22.50’den satılıyor.

Sterlin alış fiyatı 24.50, satış fiyatı ise 25,50 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 19.50’den alınırken 20,50 liradan satılıyor.

Döviz kurlarındaki artış, döviz ile iş yapan sektörlerin tümünü olumsuz etkilerken dövizdeki artıştan doğan olumsuzluklardan en büyük payı yine vatandaş aldı. Dövizdeki artış Türk Lirası ödenen vatandaşı çıkmaza soktu.

VATANDAŞ VE ESNAF KAN AĞLIYOR…

Döviz kurlarında meydana gelen artış, Türk Lirası ödenip döviz taksiti olanların bütçesini zorluyor.

Taksitlerini ödeyebilmek için dişinden tırnağından arttıran vatandaşın cebinde, ay ortasında mutfak masrafına bile yetecek kadar para kalmıyor.

Dövizdeki yukarı doğru seyir, KKTC’de döviz ile iş yapan insanların da cebini yakıyor. İthalatı döviz üzerinden yapan iş insanları, kurlardaki artışa bağlı artan maliyeti ürünün satış fiyatlarına yansıtıyor. Piyasadaki pahalılık nedeni ile vatandaş, mecburi olmadıkça ilaç bile satın almıyor. Vatandaş, ekonomik kemerini sıktıkça sıkıyor, esnaf da kan ağlıyor.

Döviz kurlarındaki artış, KKTC’de döviz ile iş yapan sektörlerin tümünü ekonomik sıkıntıya sokarken dövizdeki artıştan doğan olumsuzluklardan en büyük payı vatandaş aldı. Dövizdeki artış nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların öncelikli derdi geçim. Kazançlarının ev kiralarını veya banka taksitlerini bile ödemeye yetmediğinden yakınan vatandaşlar, mevcut koşullarda geçinemediklerinden şikâyet etti.

Vatandaşlar, dövizdeki artışa en kısa zamanda müdahale edilmemesi halinde ülkeyi ciddi bir ekonomik kaosun beklediğini söyledi.

