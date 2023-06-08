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Döviz patladı

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Beklenen oldu. TC hükümetinin bir süredir rezervleri kullanarak yükselmesini önlediği döviz kurları, dün patladı, kurlar bir günde % 7.5 arttı. Sterlin 29 TL’ye, Euro, 25.10’a, Dolar da 23.35’e çıktı

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Döviz patladı
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Türkiye’de seçim öncesinde hükümetin rezervleri kullanarak yükselmesini önlediği döviz kurları, dün sabah adeta patladı, kurlar bir günde % 7.5 arttı.
Sterlin 29 TL’ye, Euro, 25.10’a, Dolar da 23.35’e çıktı.
Türkiye’deki seçimler sonrasında “korumanın kalkmasıyla” erime süreci hızlanan Türk Lirası dün yabancı para birimleri karşısında tarihinin en düşük değerini gördü.
İkinci tur cumhurbaşkanı seçiminin ardından dolar, Euro ve sterlin rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, tüm mal ve hizmetlerin dövize endekslendiği KKTC’de halk endişe içerisinde TL’nin erimesini izliyor.
Dövizin yükselmesi yeni zamların müjdecisi olurken, seçim derdinin yaşandığı bugünlerde, hükümetin atacağı adımlar merakla bekleniyor.
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