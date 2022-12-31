Döviz büroları, 2.1 milyon TL kâr yazdı

Ülkedeki döviz büroları 2021 yılını 2,1 milyon TL kârla kapadı. Raporda açıklanan 2,1 milyon TL’lik kâr, verileri kullanılan döviz büroları sayısına bölündüğü zaman ise büro başına kâr miktarı 43 bin 750 TL’ye denk geliyor

KKTC Merkez Bankası raporunda döviz bürolarının 2021 yılı verileri açıklandı:

KKTC Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi verilerinden derlediği rakamlara göre, ülkedeki döviz büroları 2021 yılını “sadece” 2,1 milyon TL kârla kapadı. Merkez Bankası’nın 2021 Üçüncü Çeyrek Raporu’ndaki veriler, 2020’de 1,1 milyon TL kâra ulaşan döviz bürolarının, 2021 yılında 2 milyon 100 bin TL kâr sağladıklarını gösteriyor. Rapor, geçen yılın sonu itibarıyla ülkede 52 adet döviz bürosunun faaliyette olduğu belirtilirken, toplam konsolide bilançonun 48 döviz bürosunun verilerinden oluştuğu vurgulandı. Raporda açıklanan 2,1 milyon TL’lik kâr, verileri kullanılan döviz büroları sayısına bölündüğü zaman ise büro başına kâr miktarı 43 bin 750 TL’ye denk geliyor.

AKTİF BÜYÜKLÜK 92,2 MİLYONA ÇIKTI

Döviz büroları konsolide bilançosu incelendiği zaman, 2021 yılsonu itibarıyla bir önceki yıla göre, aktif kalemlerde ticari ve diğer alacaklar dışında her kalemde artış olduğu görülüyor. Raporda, 2021 yılsonunda döviz bürolarının, hazır değerler kaleminde 9,8 milyon TL, stoklar kaleminde 27,4 milyon TL, diğer dönen varlıklar kaleminde 100 bin TL artış gerçekleştiği vurgulanıyor. Üçüncü Çeyrek Raporunda, döviz büroları konsolide aktif büyüklüğünün 2021 yılsonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 69.49 oranında artarak 92,2 milyon TL’ye yükseldiği kaydedildi. Dövizcilerin 2021 yılsonu itibarıyla, pasif yapısındaki kısa vadeli yabancı kaynakları 21,9 milyon TL, özkaynakları 69,7 milyon TL, net kârları ise 2,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

