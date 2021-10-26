Dörter Constructıon örnek sosyal sorumluluk projesi

Dörter Constructıon sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa’daki ilkokullara maske dağıttı

Yaklaşık 2 yıldır covid-19 ile mücadele kapsamında birçok bireyin maske kullanımı devam etmekle birlikte birçok maskeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda Dörter Construction Limited sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa’da bulunan 4 ilkokula gidilerek 1000 öğrenciye maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Dörter Construction Limited Direktörü Nihat Dörter, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini sadece covid-19 ile mücadele değil bazı okulların tadilat, tamirat ve de boya işlerini ilerleyen zamanlarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştireceklerini dile getirdi. (MHA)

