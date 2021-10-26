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Dörter Constructıon örnek sosyal sorumluluk projesi

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Dörter Constructıon sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa’daki ilkokullara maske dağıttı

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Dörter Constructıon örnek sosyal sorumluluk projesi
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Yaklaşık 2 yıldır covid-19 ile mücadele kapsamında birçok bireyin maske kullanımı devam etmekle birlikte birçok maskeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda Dörter Construction Limited sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa’da bulunan 4 ilkokula gidilerek 1000 öğrenciye maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Dörter Construction Limited Direktörü Nihat Dörter, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini sadece covid-19 ile mücadele değil bazı okulların tadilat, tamirat ve de boya işlerini ilerleyen zamanlarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştireceklerini dile getirdi. (MHA)
 
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