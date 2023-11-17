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Dört ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü

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Dört ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü
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Tarım Dairesi 10-16 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim meyve-sebze denetim sonuçlarını açıkladı.
 
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.
 
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerde 39 numunede 35 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.
 
Engin Değirmenci’ye ait elma (Golden) ve Sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
 
Onbaşı Ltd. elma (Arap Kızı)’nda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
 
ORC Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek
 
Yerli ürünlerde 17 numuneden 17’si de temiz kategorisinde değerlendirildi ve hiçbir numunede limit üstü bitki koruma ürünü ve/veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
           17 Kasım 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Henege Tarım İthal Soya Küsbesi Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Starking Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz
Bayur Tarım İthal Brokoli Temiz
Bayur Tarım İthal Pırasa Temiz
Bayur Tarım İthal Fuji Elma Temiz
Levent Sanayi İthal Mısır Yemlik Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Golden Elma Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Kırmızı Elma Temiz
Helvasan Ltd İthal Susam Temiz
Özçağ Free Port Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
ORc Foods İthal Siyah Üzüm Temiz
ORc Foods İthal Kırmızı Elma Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Cherry Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
Engin Değirmenci İthal Elma Golden Limit Üstü
Engin Değirmenci İthal Sultani Üzüm Limit Üstü
Cahide Kılıç İthal Elma Arapkızı Temiz
Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Ankara Armut Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Toprak Ürünleri Kurumu İthal Koyun Süt Yemi Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi(yağlı) Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Bekir Cura İthal Üzüm Red Globe Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
Raşit Açıkgöz Gazimağusa Domates Temiz
Salahattin Kuş Gazimağusa Hıyar Temiz
Fatma Fidan Gazimağusa Kabak Temiz
Erdoğan Volkan Gazimağusa Domates Temiz
Hürü Gök Gazimağusa Hıyar Temiz
Mehmet Yoran Bostancı Siyah Patlıcan Temiz
Mehmet Yoran Bostancı Kapya Biber Temiz
Mehmet Yoran Bostancı Yeşil Çarli Biber Temiz
Engin Hürsen Bostancı Marul Temiz
Selim Sergey Bostancı Nar Temiz
Atilla Baş Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
Mehmet Osman Alsancak Salatalık Temiz
Mehmet Osman Alsancak Domates Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz
Cemal Pehlivanoğulları İnönü Pırasa Temiz
Hüseyin Pehlivanoğulları İnönü Roka Temiz
Arif Dündenrazı İnönü Kereviz Temiz
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