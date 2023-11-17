Dört ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerde 39 numunede 35 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.
Engin Değirmenci’ye ait elma (Golden) ve Sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Onbaşı Ltd. elma (Arap Kızı)’nda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
ORC Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek
Yerli ürünlerde 17 numuneden 17’si de temiz kategorisinde değerlendirildi ve hiçbir numunede limit üstü bitki koruma ürünü ve/veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
|17 Kasım 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Henege Tarım
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|Bayur Tarım
|İthal
|Brokoli
|Temiz
|Bayur Tarım
|İthal
|Pırasa
|Temiz
|Bayur Tarım
|İthal
|Fuji Elma
|Temiz
|Levent Sanayi
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Golden Elma
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Kırmızı Elma
|Temiz
|Helvasan Ltd
|İthal
|Susam
|Temiz
|Özçağ Free Port Ltd.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Arapkızı
|Limit Üstü
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|ORc Foods
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|ORc Foods
|İthal
|Kırmızı Elma
|Limit Üstü
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates Cherry
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Engin Değirmenci
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|Engin Değirmenci
|İthal
|Sultani Üzüm
|Limit Üstü
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Arapkızı
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Ankara Armut
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Toprak Ürünleri Kurumu
|İthal
|Koyun Süt Yemi
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi(yağlı)
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Üzüm Red Globe
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Raşit Açıkgöz
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Salahattin Kuş
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Fatma Fidan
|Gazimağusa
|Kabak
|Temiz
|Erdoğan Volkan
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Hürü Gök
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Mehmet Yoran
|Bostancı
|Siyah Patlıcan
|Temiz
|Mehmet Yoran
|Bostancı
|Kapya Biber
|Temiz
|Mehmet Yoran
|Bostancı
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|Engin Hürsen
|Bostancı
|Marul
|Temiz
|Selim Sergey
|Bostancı
|Nar
|Temiz
|Atilla Baş
|Yeşilırmak
|Taze Fasulye
|Temiz
|Mehmet Osman
|Alsancak
|Salatalık
|Temiz
|Mehmet Osman
|Alsancak
|Domates
|Temiz
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|Marul
|Temiz
|Cemal Pehlivanoğulları
|İnönü
|Pırasa
|Temiz
|Hüseyin Pehlivanoğulları
|İnönü
|Roka
|Temiz
|Arif Dündenrazı
|İnönü
|Kereviz
|Temiz