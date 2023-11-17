Dört ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü

17 Kasım 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Henege Tarım İthal Soya Küsbesi Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Starking Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz Bayur Tarım İthal Brokoli Temiz Bayur Tarım İthal Pırasa Temiz Bayur Tarım İthal Fuji Elma Temiz Levent Sanayi İthal Mısır Yemlik Temiz İşleyen Kardeşler İthal Golden Elma Temiz İşleyen Kardeşler İthal Kırmızı Elma Temiz Helvasan Ltd İthal Susam Temiz Özçağ Free Port Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz ORc Foods İthal Siyah Üzüm Temiz ORc Foods İthal Kırmızı Elma Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Cherry Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz Engin Değirmenci İthal Elma Golden Limit Üstü Engin Değirmenci İthal Sultani Üzüm Limit Üstü Cahide Kılıç İthal Elma Arapkızı Temiz Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny Temiz Svs Tic Ltd. İthal Ankara Armut Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Toprak Ürünleri Kurumu İthal Koyun Süt Yemi Temiz Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi(yağlı) Temiz Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz Bekir Cura İthal Üzüm Red Globe Temiz Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz Raşit Açıkgöz Gazimağusa Domates Temiz Salahattin Kuş Gazimağusa Hıyar Temiz Fatma Fidan Gazimağusa Kabak Temiz Erdoğan Volkan Gazimağusa Domates Temiz Hürü Gök Gazimağusa Hıyar Temiz Mehmet Yoran Bostancı Siyah Patlıcan Temiz Mehmet Yoran Bostancı Kapya Biber Temiz Mehmet Yoran Bostancı Yeşil Çarli Biber Temiz Engin Hürsen Bostancı Marul Temiz Selim Sergey Bostancı Nar Temiz Atilla Baş Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz Mehmet Osman Alsancak Salatalık Temiz Mehmet Osman Alsancak Domates Temiz Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz Cemal Pehlivanoğulları İnönü Pırasa Temiz Hüseyin Pehlivanoğulları İnönü Roka Temiz Arif Dündenrazı İnönü Kereviz Temiz

Tarım Dairesi 10-16 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim meyve-sebze denetim sonuçlarını açıkladı.İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerde 39 numunede 35 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.Engin Değirmenci’ye ait elma (Golden) ve Sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.Onbaşı Ltd. elma (Arap Kızı)’nda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.ORC Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecekYerli ürünlerde 17 numuneden 17’si de temiz kategorisinde değerlendirildi ve hiçbir numunede limit üstü bitki koruma ürünü ve/veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmedi.