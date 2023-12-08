Dört ithal, bir yerli üründe pestisit kalıntısı

Tarım Dairesi’nin 1-7 Aralık tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, ithal dört üründe limit üstü bitki koruma ve bir üründe aflatoksin tespit edilirken, yerli ürünlerde bir üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 42 numunede 37 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4, limit üstü aflatoksin tespit edilen 1 ürüne rastlandı

Orc Foods’a ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Done Birleşik Mağazalarına ait ekma golden(2) ve elma galada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Baharyolu Ltd.e ait tatlı pul biberde limit üstü aflatoksin tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde 19 numunede 18 numune temiz olurken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Alsancak köyü sakini Caner Safel’e ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.

