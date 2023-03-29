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Dört genç yaralandı

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Girne’de 19 yaşındaki genç, kullandığı lüks araçla, yoldan çıktı ve kaldırımdaki hurma ağacına çarptı. Kaza sonucu, yaşları 19 ile 20 arasında değişen dört genç yaralandı

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Dört genç yaralandı
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Girne’de dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Üniversite Yolu Sokak’ta oldu.
NS 734 plakalı, BMW marka salon araçla kuzeye seyreden 19 yaşındaki Efe Uçar, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma ve hurma ağacına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efe Uçar ve araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Utku Çınar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, yine araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Alican Haddur ve 19 yaşındaki Yiğit Tufan’ın tedavileri ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
 
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