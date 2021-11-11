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Dört bir yanda yangın

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Esentepe ve Kozanköy’de dün çıkan yangınlar korkulu saatler yaşattı

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Dört bir yanda yangın
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Esentepe ve Kozanköy’de dün çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Kozanköy’de 14.30 sıralarında çıkan yangın, Kozanköy ağıllar bölgesinde başladı. Esentepe’deki yangın ise saat 15.00 sıralarında başladı.
Şiddetli rüzgardan dolayı yayılan yangınlara, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri yanında iş makineleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Yangınlar akşam saatlerinde ancak kontrol altına alındı.
Öte yandan Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde China Bazaar civarında saat 16.15'te kamışlık alanda çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 
Göçeri köyünde de dün yangın çıktı.
Saat 14.20 sıralarında, Göçeri köyünün kuzey kısmındaki dağlık arazide yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri müdahale etti. Dağlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı


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