"Dört ayda ne değişti?"

UBP Başkanı Sucuoğlu’nun, 4 ay önce, “CTP ile hükümet kurmamız mümkün değildir" dediğini anımsatan CTP Başkanı Erhürman, 4 ay sonra neyin değiştiğini sordu



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak ilkelerinin belli olduğunu, bu ilkeler ve siyasi nezaketten kimsenin uzaklaşmaması gerektiğini vurguladı. Erhürman, karşılarında, daha 4 ay önce ‘CTP ile hükümeti kurmam. Bu durumu ben kendime bile anlatamam’ diyen bir parti başkanı olduğunu vurguladı. CTP’ye yönelik çok ilginç bir algı operasyonu olduğunun altını çizen Erhürman, Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik söylediği sözleri eleştirdi. “Herkes sözlerini ölçsün, tartsın. Bir partinin içine yönelik söz söylemek kimsenin hakkı değildir” diye konuşan Tufan Erhürman, aniden, CTP ile koalisyon kurmakta istekliymiş gibi görünen bir UBP’nin ortaya çıktığının altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP pazartesinden sonra ziyaret edilirse, edilecek. İlkelerimizi masaya koyacağız. Buna göre konuşacağız” diye konuştu

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, 4 ay önce, “CTP ile hükümet kurmamız mümkün değildir. Çünkü dünya görüşümüz, Kıbrıs sorunundaki ayrılık nedeniyle farklıdır. Kendime dahi hesap veremem” dediğini hatırlatan Tufan Erhürman, 4 ay sonra neyin değiştiğini sordu. Söz konusu söylemlerden sonra, seçim sonuçlarına bakılacak olursa ‘bu şartlarda büyük ihtimalle bize ana muhalefet görevi düşer’ diye yorum yaptıklarını kaydeden Erhürman, halkın lehine olan yasa tasarıları gündeme gelirse bunlara da destek vereceklerinin altını çizdi. Sn. Sucuoğlu’nun seçimden sonra Anadolu Ajansı’na verdiği röportajı da hatırlatan Erhürman, “Sn. Sucuoğlu, ‘bizim görüşümüzü destekleyen bir koalisyon ortağıyla önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz’ demişti. UBP’nin görüşüne en yakın partinin CTP olduğunu mu düşünüyordu?” diye sordu.

Tüm bu söylemlerden sonra, aniden, CTP ile koalisyon kurmakta ‘istekliymiş’ gibi görünen bir UBP’nin ortaya çıktığına dikkat çeken Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, katıldığı bir televizyon programında CTP’ye yönelik sözlerini de eleştirdi. Erhürman, “Bunu yapmak hiç kimsenin hakkı değildir. UBP iki kurultay geçirdi, aylarca kurultayları konuşuldu. Biz hiçbir zaman başka bir partinin içine yönelik söz söylemedik” diye konuştu. “Herkes sözlerini ölçsün, tartsın” diyen Erhürman, CTP’nin yönetsel organlarının belli olduğunu kaydetti. Hükümet görüşmelerine kapıyı kapatmadıklarını vurgulayan Erhürman, CTP’nin, ilkeleri üzerinden görüşme yaptığını söyledi ve “O ilkeler üzerinden güven yaratacak bir koalisyon çıkma ihtimali varsa değerlendiririz” diye konuştu.



