Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Teknecik Elektrik Santralinde tedarik edilmeyen bakım malzemeleri ve gününde yapılmayan bakımlar nedeniyle ülkede dönüşümlü elektrik kesintilerinin bu ay ve gelecek ay da devam edeceğini belirtti.

“Gününde yapılamayan bakımlar ve yedek parça sorunu” nedeniyle santralinin “tam kapasite çalışamadığını” belirten El-Sen, Kıb-Tek Genel Müdürüne, kurumda bakım ve yedek parça planlamasının yapılmamasının, yedek parça alımlarındaki gecikmenin ve Teknecik’te ve bölgelerde malzeme eksikliklerinin devam etmesinin nedenlerini sordu.

El-Sen, kesintilerden dolayı “sorgulamanın çalışanlar üzerine değil, hükümete, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna ve Kıb-Tek Genel Müdürüne yönelmesi gerektiğini” savunarak, “Sorumlular bir an önce cezalandırılmalıdır” dedi.

-“Arıza sebepleri: gününde yapılamayan bakımlar ve yedek parça sorunu… Santral tam kapasite çalışamamaktadır”

El-Sen Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Daha önce de söylediğimiz gibi zamanında tedarik edilmeyen bakım malzemeleri, bundan kaynaklı gününde yapılmayan bakımlar yüzünden dönüşümlü elektrik kesintilerinin ağustos ayı ve eylül ayı içerisinde de devam edeceğini öngörüyoruz” diyerek, kurumda yaşanan arıza sebeplerini şöyle sıraladı:

1-Termik santral 1 ünitesi yatak arızası nedeni ile devre dışı kalmıştır, arızaya müdahale ve soğutma çalışmaları başlamış tahmini müdahale bu akşam gece yarısında başlayabilir ve arıza giderme çalışması 10 saat kesintisiz çalışma ile devreye alınmaya başlar, arıza sebebi gününde yapılmayan bakımlar ve yedek parça sorunudur.

2-Dizel santral 8. makine krank arızası nedeni ile 2 senedir devre dışıdır garanti kapsamında olan makine sorumluluğunu kimsenin kabul etmemesi nedeni ile devre dışıdır.

3-Dizel santral 7. makine ise bakım saatinin geçmesi ve eksik bakım ve yedek parçalar yüzünden devre dışıdır.

4-Dizel santral 1,2,3,4,5,6 makineler radyatör arızasından dolayı ve radyatör alınmamasından dolayı eksik üretim yapmaktadır.

5-Dizel santral 1,2,3,4,5,6, makineler 12 bin saatlik periyodik bakımları yapılmadığı ve talimatlar dışında çalıştırıldığı için tam kapasite çalışmamaktadır.”

Kurumda bu sorunlar ortada iken dün bir gazetede Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın’ın açıklamalarda bulunduğunu belirten El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu, Kıb-Tek Genel Müdürü Aydın’a, “sendikamızın sizi defalarca uyarmasına rağmen; neden bakım ve yedek parça planlaması yapmadınız? Yedek parça alımlarının gecikme sebepleri nelerdir? Hala daha Teknecik’te ve bölgelerde malzeme eksiklikleri neden devam etmektedir?” sorularını yöneltti.

El- Sen’in “topluma doğru bilgi vermeye, açık ve şeffaf olmaya” devam edeceğini belirten Tuğcu, “Takdir ve sorgulama biz çalışanlar üzerine değil de, bizi yönettiğini zanneden UBP-DP-YDP hükümetine, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna ve Kıb-Tek Genel Müdürüne yönelmesi gerekmektedir, sorumlular bir an önce cezalandırılmalıdır. Takdir siz kamuoyunundur” ifadelerini kullandı.