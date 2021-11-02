Dolandırıcılar, vazgeçmek bilmiyor

Dolandırıcılar kendilerini polis diye tanıtıp insanların banka hesaplarından para çalmaya çalışıyor… Başına bu tip bir olay gelen vatandaş, sosyal medya hesabından herkesi uyardı

Dolandırıcılar her yanı sardı… Telefon ile arayıp kendisini polis gibi tanıtıp banke hesap numaralarını istiyorlar. Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz’ü de dolandırıcılar kandırmak istediler. Ersöz ilgili telefon numarasını da paylaştığı gönderisinde başından geçenmleri anlattı, herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

İşte Ersöz’ün paylaşımı

ÖNEMLİ BİR UYARI ;

Arkadaşlar ,az önce ev telefonundan , Ek’teki numaradan arandık. “Ben Polis Genel Müdürlüğünden filan polis dedi. Bu arada profesyonel yapmaya çalışmışlar ki arka fon seslerinde polis telsizleri duyuluyor. Bir konu hakkında Komiserimiz falan filanı veriyorum dedi.(isimleri hatırlamıyorum) .Cumhuriyet Başsavcılığının bize verdiği talimat gereği bu soruşturmayı yapmak zorundayız. Yakın zamanda sizin veya eşinizin kimliği veya kredi kartı kayboldu mu, yenilediniz mi? ” Neden dedim. “İki gün önce birkaç kişi tutuklandı , isimleri falan filan ,sizlerin kimliklerini ve kartlarınızı bazı işlemlerde kullandılar”. Bizim dedim hiç kaybolmadı. “Peki kredi kartınızı kaybettiniz mi” , Hayır dedim. “Bu kişilerin olası bir şekilde banka hesaplarınıza ulaşma ihtimali ve paranızı kullanma ihtimali var.Hesaplarınızı en son ne zaman kontrol ettiniz?” Dedim ki dün baktım hiçbir sorun yok. Komiser kılıklı herif bu kez “Hangi bankalarda hesabınız var” diye sordu. Ben hiç benle ilgisi olmayan bankalar söyledim.O devam etti inanarak. Tabi nedenini sordum Hesaplarımızı Merkez Bankası ile konuşup korumaya alacaklarmış. “Vadeli vadesiz olarak hesaplarınızda ne kadar para var ” diye sordu. Uydurarak, Vadeli de 12 bin TL var dedim , vadesiz maaş hesabımda 2800 TL var dedim ,hatta geçen gün Televizyon almak istedik ,yetersiz bakiye ile karşılaştık dedim bir an ses kesildi.Biri biriyle fısıldaşma oldu ve yüzüme kapattılar… (Bunlardan bir bok olmaz dediler herhalde )

Arkadaşlar ,geçen gün yaşlı komşum Birsen teyzeyi de bu şekilde aradılar ve kadın korkarak bana bunu anlatmıştı. İyi ki bilgileri vermedin dedim. Keşke beni de arasalar dedim ve sıra bana da gelmiş az önce .Biri size anlatsa anlatmasa, bilseniz bilmeseniz bu şekilde soruşturmalara, sorgulamalara kanmayın. Kendi polisimiz var ,gerekirse evinize gelir bilgi verir. Veya 155’i arar sorarsınız, şüphelenirseniz. Sakın oyuna gelip şahsi bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Bu gibi olaylar yaygınlaşıyor. Bilgilerinize…