“Doktorlarımız her dönem sadece şifa olmamış, umudun da yansıması olmuştur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Dr. Remzi Gardiyanoğlu’na Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı Dr. İlker İpekdal, İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu Dr. Zeki Öznaçar eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, doktorların yüce ve kutsal bir mesleği icra ettiğini belirterek, “Doktorlarımız her dönem sadece şifa olmamış, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında umudun ve özgürlüğün de yansıması olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü için doktorluk mesleğinin sadece bir hekimlik görevini yerine getirme süreci olmadığını, her dönem doktorların topluma önderlik ettiğini, özgürlük ve varoluş mücadelesinde vatan savunmasında mücadelenin içinde yer aldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu da kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sağlık alanında güncel konular hakkında bilgi verdi.

