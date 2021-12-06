Doktor ve hemşirelere çirkin saldırı

Alkol tüketimi sonrası göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden alkollü bir kişi, doktor ve hemşirelere saldırdı, servisin muayene odasını hasara uğrattı

Alkol tüketimi sonrası göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden alkollü bir kişi, doktor ve hemşirelere saldırdı, servisin muayene odasını hasara uğrattıGirne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi'nde dün sabah 05.00 sıralarında içki tesiri altında olan 38 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ö. olan kişi, bir görevliyi darp etti, yanında bulunan yakını 31 yaşındaki isminin baş harfleri V.Ö. ise kasti hasara yol açtı.Girne’de, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde, dün saat 05.00 sıralarında, 38 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ö. olan kişi, 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli 29 yaşındaki Cemil Yandaş’ın sol yanağına tokat atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etti.İsminin baş harfleri ise V.Ö. ise 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi kasten ve kanunsuz olarak tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep olup kasti hasara uğrattı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Cemil Yandaş, alkol tüketimi sonrası göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen söz konusu kişiye gerekli kontrolü yaptıklarını söyledi. Yandaş hastanın tansiyonunun ve vital bulgularının ve çekilen EKG’sinin normal olduğunu söyledi.Cemil Yandaş hastayı taburcu ettikten 15 dakika sonra söz konusu alkollü şahsın hastaneye gelerek bağırıp çağırdığını, ölüm tehdidi yağdırdığını ve hemşirelerin bulunduğu odanın kapısını kırmaya çalıştıklarını söyledi. Cemil Yandaş, söz konusu kişinin kendisini darp ettiği ve olayın ardından polis çağırdıklarını belirtti.Öte yandan HAKSEN, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin darp edilip, Acil Servis’e maddi zarar verilen olayı kınadı, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve sağlık emekçilerine destek belirtti.HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, “Özellikle son 2 senedir içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, emekleri ve verdikleri mücadeleyle her zamankinden daha büyük saygıyı hak eden sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.Bu gibi olayların, başkalarına da cesaret vermemesi ve örnek teşkil etmemesi açısından hem Sağlık Bakanlığı hem de hükümet nezdinde en yüksek perdeden kınanmasının önemini vurgulayan Büyükoğlu, darp edilen sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın aydınlatılmasını istedi.