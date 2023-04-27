Doğrusöz unutulmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci Mustafa Doğrusöz’ün, üçüncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Kabristanı’nda kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Mustafa Doğrusöz’ün, gazeteci olarak Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar öncesinden kendisini tanıdığını ve bir Kıbrıs sevdalısı olarak ortaya çıkardığı eserlerin unutulmayacağını belirtti.

