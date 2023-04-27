banner913
banner932
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
9 0
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
11 0
 
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
12 0
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
18 0
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
23 0
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
10 0
Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
10 0
banner915

Doğrusöz unutulmadı

banner476

banner825
Doğrusöz unutulmadı
banner931
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci Mustafa Doğrusöz’ün, üçüncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Kabristanı’nda kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Mustafa Doğrusöz’ün, gazeteci olarak Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar öncesinden kendisini tanıdığını ve bir Kıbrıs sevdalısı olarak ortaya çıkardığı eserlerin unutulmayacağını belirtti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.