Ülkedeki olası doğal afetlere yönelik hazırlık çalışması Başbakanlık’ta ele alınıyor.
Başbakan Ünal Üstel’in çağrısı üzerine belediye başkanlarının da katılımıyla düzenlenen toplantı Başbakanlık'ta devam ediyor.
Toplantının gündemi olası doğal afetlere yönelik hazırlık çalışması...
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