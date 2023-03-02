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Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu

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Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu
Doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında hizmet vermek amacıyla KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) isminde dernek kuruldu.
Dernek’ten yapılan açıklamada, 1 Mart’ta yapılan genel kurul toplantısında, derneğin başkanlığına Doç.Dr. Deniz Erdağ getirildi.
Derneğin, afetzedelere ulaşım ve yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmalarını yaparak afetzedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için kurulduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre Genel Kurul’da oluşturulan yönetim kurulu ve yapılan görevlendirmeler şöyle:
 
Doç. Dr. Deniz Erdağ                           Başkan
Derviş Çapkıner                                   As Başkan
Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun                   Genel Sekreter
Faysal Sadıkoğlu                                  Sayman ve Muhasebe Birim Sorumlusu
Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz                  Sağlık Birim Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül               Eğitim Birim Sorumlusu
Mücahit Erden                                     Arama Kurtarma Birim Sorumlusu
Mehmet Bektaş                                    Lojistik Birim Sorumlusu
Cevdet Çağlar                                      Saha Sorumlusu
Tuğşad Ebeoğlu                                   Köpekli Arama Kurtarma Birim Sorumlusu
Hasan Kurumanastırlı                          Genel Konular Sorumlusu
 
 
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