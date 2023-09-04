Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye A Milli Kadın Veleybol Takımını kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Cumhuriyeti A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı başarısından ötürü kutladı.



Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, “Avrupa’nın en büyüğü olarak adını tarihe yazdıran; Cumhuriyetin 100. yılında Türk milletine büyük gurur yaşatan 'filenin sultanları'nı tebrik ediyorum” dedi.

