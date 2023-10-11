banner913
banner932
39 0
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
60 0
 
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
294 0
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
13 0
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
33 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
18 0
Toydemir ailesi kefaletle serbest
Toydemir ailesi kefaletle serbest
92 0
banner964

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Bakü'nün ardından Şuşa'da temaslarda bulundu

banner476

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan’ın tarihi Şuşa şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

banner974
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Bakü'nün ardından Şuşa'da temaslarda bulundu
banner971
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu konuşmasında, ülkesinin EİT'nin faal bir üyesi olarak katıldığı ve ev sahipliği yaptığı etkinliklere dikkat çekerek, Kıbrıs adasında iki ayrı halk ve iki egemen eşit devlet olduğunun altını çizdi. Toplantı sonunda 28. EİT Bakanlar Konseyi toplantısının 2024 yılında İran'da yapılması karara bağlandı.
Toplantıyı müteakip, ev sahibi ve toplantı başkanı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Khusrav Noziri, Dışişleri Bakanlarının katılımı ile basın toplantısı düzenledi.
Bakan Tahsin Ertuğruloğlu toplantı marjında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilanı ile de bir araya geldi.
TRT’nin sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, KKTC ile Azerbaycan arasındaki mevcut ilişkiler ve iş birliği alanları hakkında bilgi verdi.

Bakü'deki ikili temaslarını tamamlayarak bugün yurda dönecek olan Ertuğruloğlu’na Azerbaycan ziyaretinde Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram ve Üçüncü Sekreter Mayda Dorak eşlik ediyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.