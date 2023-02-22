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Dikmen’de konteyner sınıflar kurulacak

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Çökme durumuna gelen Dikmen İlkokulu’nun kullanımı durdurulacak ve konteyner sınıflar kurulacak

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Dikmen’de konteyner sınıflar kurulacak
Bünyesinde dört sınıf ve bir hademe odasını barındıran Dikmen İlkokulu’nun eski binasındaki hasarlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Dikmen Belediyesi, vatandaşlardan gelen tepkilerinin ardından konuya el attı...
Söz konusu binanın kullanımı durdurulacak ve okul içerisine Milli Eğitim Bakanlığı ile Dikmen Belediyesi’nin çalışmalarıyla iki tane prefabrik sınıf yapılacak.
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen İlkokulu’nun mühürleneceğini açıkladı.
Telefonla katıldığı bir programında konuşan Çelebi, okulun 100 yıllık bir okul olduğunu belirterek, velilerle toplantı halinde olduklarını belirtti.
Dikmen İlkokulu binasının tarihi oluşu ve bakanlığın yıllar içerisindeki ilgisizliği nedeniyle çökme durumuna geldiğini belirten Çelebi, bakanlığın adım atmaması halinde bugün belediyenin okulu mühürleyeceğini açıkladı.
“Okuldaki tahribatın gözlenmesi için bilir kişi raporuna ihtiyaç yok, okul gözle görülür bir şekilde yıkılıyor” diyen Çelebi, “adım atılmadığı takdirde yarın okulu mühürleyip, çocuklarımızı koruyacağız dedi.
“Konteyner sınıflar kurup, çocuklarımızı eğitimlerinden geri bırakmayacağız” diyen Çelebi, önceliğimiz çocuklar diyerek gerekeni yapacaklarını kaydetti.
 
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