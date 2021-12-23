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Dikkat! Yine ülke çapında birer saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Dikkat! Yine ülke çapında birer saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Kıbrıs Türk Eleketrik Kurumu tarafından son günlerde bölgesel bazda yapılmaya başlanan 1 saatlik elektrik kesintileri bugünde uygulanacak.
Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada saat 17.00 - 22.00 saatleri arasında bölgesel bazda birer saatlik kesinti olacağını açıkladı.
Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şöyle:
Değerli Tüketicilerimiz;
Kalecikte üç adet dizel makinenin bakımda ve arızalı olması ve ayrıca Teknecikte bir adet makinenin bakımda olması nedeniyle üretim kapasitesi 275 MW'a düşmüştür. Artan soğuklar neticesinde 300 MW'lık tüketim ihtiyacı karşılanamadığından dolayı 17:00-22:00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak 1'er saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır.
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