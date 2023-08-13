Dikkat: Sıcak hava dalgası etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.
Daire tarafından yayımlanan uyarıda, 17 Ağustos Perşembe akşamına kadar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde, 41-43 derece, sahillerde ise 38-40 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması, 12:00-16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneşe çıkılmaması tavsiye edildi.
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