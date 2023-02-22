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Dikkat çeken “yasaklı göçmenler”

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Türk medyasında “ülkücü mafya lideri” olarak anılan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Yakup Kürşad Yılmaz ile Erol Kurt isimli şahıs, Bakanlar Kurulu tarafından “yasaklı göçmen” ilan edildi, KKTC’ye girişleri yasaklandı

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Dikkat çeken “yasaklı göçmenler”
Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğünden gelen raporda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, T.C. vatandaşı, 1960 Giresun doğumlu Yakup Kürşad Yılmaz ve T.C. vatandaşı, 1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un KKTC’ye girişlerinin yasaklanması ve “Yasaklı Göçmen” ilan edilmeleri yönünde karar üretti.
Türkiye’deki MHP’ye yakınlığıyla tanınan Yakup Kürşad Yılmaz’ın ülkücü bir Türk mafya lideri olduğu iddia ediliyor. Türk medyasında, 12 Eylül Darbesi'nden önce Türkiye’deki ‘Ülkücü Gençler Derneği‘nde yöneticilik yaptığı yazan Yılmaz’ın, farklı cinayetlerden hapis cezası aldığı ve üç kez hapisten kaçtığı ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılında yaptığı açıklamasında Yılmaz için “kahraman” nitelemesini kullanmıştı.
İki ismin “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine ilişkin Resmi Gazete’deki kararda şu ifadelere yer verildi:
“Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya  halk arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu nedeniyle Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine ve KKTC’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verildi.”
YAKUP KÜRŞAD YILMAZ KIBRIS'TAYDI...
Yılmaz'ın resmi Twitter hesabından 23 Ocak 2023 tarihinde paylaşılan bir fotoğrafında, Kıbrıs'ta olduğu görülüyor. Yılmaz, fotoğrafta Lefkoşa'daki Alparslan Türkeş Müze Evi'nde, Türkeş'in mumdan yapılmış heykeliyle fotoğraf çekindi. 
 
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