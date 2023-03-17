DiCarlo’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne destek sözü

DiCarlo, BM’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti, ardından Mağusa’ya giderek Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerini yerinde inceledi

Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret eden BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, önceki gün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmelerinin sonrasında adada birtakım temaslarda ve ziyaretlerde de bulundu.

Önceki gün, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ni de ziyaret eden DiCarlo, KŞK’ya ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesinin 1963/64 ve 1974 yıllarından kayıp şahısların kalıntılarının gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesi çalışmaları hakkında bilgi edinmekten onur duydum. BM, bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan DiCarlo, Mağusa’yı ziyaret ederek, Birleşmiş Milletler himayelerindeki Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerini yerinde inceledi.

DiCarlo, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan projeler hakkında bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan paylaşımda, DiCarlo’nun konservasyon projelerine yaptığı ziyarette ve Komite üyeleriyle yaptığı görüş alışverişlerinde, anıt ve alanların korunması ile restore edilmesinin köprüler inşa etmede güçlü rolü olduğu vurgulandığı kaydedildi.

Kıbrıs’ta ilk defa bulunan ve adada çeşitli temaslarda bulunan DiCarlo, Kıbrıslı gençlerle de bir araya gelerek, onların fikirlerini, talep ve kaygılarını dinledi. UNFICYP sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Gençlerin anlamlı katılımı, Kıbrıs’ta barışı inşa etmenin ve sürdürmenin anahtarlarındandır” ifadelerine yer verildi.

