Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’nin yerli otomobili "Günsel"i test etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’de yürüttüğü temaslar kapsamında, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da yer aldığı beraberindeki heyetle Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki GÜNSEL Üretim Tesislerine gelen Yılmaz’a; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de eşlik etti.Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı Cevdet Yılmaz; mühendislikten tasarıma, ARGE’den prototiplemeye kadar bütün süreçleri KKTC’de tamamlanan ülkenin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik ederken araçla ilgili teknik bilgiler de aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ise test sürüşünde Başbakan Ünal Üstel eşlik etti.Test sürüşünün ardından, yapımında son aşamaya gelinen Dr. Suat Günsel Camii’ni de ziyaret eden Yılmaz ve beraberindeki heyet, 62 kubbe ve 6 minaresi ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği kapasitesi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii ilgili de bilgi aldı.Daha sonra GÜNSEL Üretim Tesislerine incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GÜNSEL mühendisleri tarafından geliştirilen batarya paketini de inceledi. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’den tasarım, mühendislik, ARGE ve prototipleme süreçlerinin tamamı KKTC’de tamamlanan GÜNSEL’in üretim süreci ile ilgili de bilgi alan Yılmaz, GÜNSEL çalışanları ile de bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.İncelemelerin ardından gerçekleştirilen görüşmede, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in Türkiye’ye olan bağı ve bağlılığını temsilen “Yakın Doğu Üniversitesi Altın Anahtar Nişanesi” takdim edildi.