Devletin en prestijli okulu çürüyor

Kumyalı’daki Karpaz Meslek Lisesi Turizm Uygulama Oteli ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle viraneye döndü

Yıllardır kullanılmaması ve gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle adeta çöplük haline gelen bina için yetkililerin harekete geçerek binayı yeniden turizme kazandırması bekleniyor.Bir zamanlar tatil yapan insanların neşeli sesleri ve meslek öğrenmek isteyen turizm öğrencilerinin çalıştığı otel, şimdi kaderine terk edildi.Bölgeye hizmet verdiği zamanlarda hem ekonomik anlamda hem de bölge gençlerine iş sahası sunmasıyla büyük katkı sağlayan uygulama hoteli, bakımsızlık içinde görenlere terkedilmişlik hissi uyandırıyor.Yeniden hizmete girmesiyle için imzaların atılmasıyla bölge halkı içinde umut ışığı olan Turizm Uygulama Oteli, yıllardır kullanılmaması ve gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle adeta kaderine terk edilmiş bir bina izlenimi veriyor.Deniz kenarında ve hizmet verdiği dönemlerde dolup taşan otelin dış cephe boyaları dökük, bahçesiyse çöpler içinde.Yeniden bakımının yapılıp hizmet vereceği günü bekleyen bölge halkı ve işsizlikle mücadele eden gençler, otelin yeniden can bulması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.