“Devlet, yargının sorunlarını çözecek"

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yargının sorunlarını devletin çözeceğini söyledi ve “Mazeret üretmeden gereğini yerine getireceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, yargının sorunlarının olduğunu, ancak devletin bu sorunları çözeceğini vurguladı.

Töre, Adli Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, ortak komisyonlar kurarak, yasalar tüzükler hazırlanmasının önemini bildiklerini, eksikliklerin giderilmesi için de çalıştıklarını ifade etti.

Bağımsız yargının ülkeye, topluma güven verdiğini ifade eden Töre, törendeki konuşmaların içinden alacakları önemli bilgiler olduğunu ifade etti, ülkeye insanlara haksızlıklar olduğunu, adaletsizlikler olduğunu ancak bunların olmaması için yargıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Töre, yargı, polis, hukuk sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntıları dinlediklerini, meclis ve hükümet olarak bunları gidermek için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Töre, “Adalet herkes için gereklidir, adaletle yönetelim, insan odaklı olalım, davaları sorunları en adil şekilde çözelim. Üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapalım” diye konuştu.

Zor şartlarda görev yapan yargının sorunlarını çözmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Töre, “Mazeret üretmeden gereğini yerine getireceğiz” dedi.

