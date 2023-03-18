Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

18 Mart 2023 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Abdülkadir Yalnız tarafından satılan ‘’48092’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48092" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Mart tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin satışta olduğu da vurgulandı.İkramiye kazanan numaralar şöyle:
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48092
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03468
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00700
43359
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27176
69514
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03250
48108
65736
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10397
32761
61656
61820
78109
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05661
09459
15375
17086
26218
31132
33804
34215
36695
68318
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17254
19239
27486
28372
28815
30756
31070
33053
33756
49679
55499
60976
68493
73858
76276
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08092
18092
28092
38092
40092
41092
42092
43092
44092
45092
46092
47092
48002
48012
48022
48032
48042
48052
48062
48072
48082
48090
48091
48093
48094
48095
48096
48097
48098
48099
48192
48292
48392
48492
48592
48692
48792
48892
48992
49092
58092
68092
78092
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
029
678
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
87
92
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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