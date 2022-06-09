Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 36266 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Hüseyin Dağ tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
08 June 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36266
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26350
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48045
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28783
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15185
42798
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07409
29435
40781
74228
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17552
19199
19688
25243
35965
41453
46899
47328
56208
56709
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07908
12361
21403
23311
27081
28762
29758
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42632
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375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06266
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39266
46266
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66266
76266
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
368
758
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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40
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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