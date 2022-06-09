Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 36266 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Hüseyin Dağ tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

08 June 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36266

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26350

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48045

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28783

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15185

42798

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07409

29435

40781

74228

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17552

19199

19688

25243

35965

41453

46899

47328

56208

56709

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07908

12361

21403

23311

27081

28762

29758

31234

35795

39407

42632

44607

58235

72464

77706

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06266

16266

26266

30266

31266

32266

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34266

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36166

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36216

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36260

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36286

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36366

36466

36566

36666

36766

36866

36966

37266

38266

39266

46266

56266

66266

76266

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

368

758

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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40

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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