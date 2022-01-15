Devlet Piyangosu'nda şans Lefkoşa'ya güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak Özel Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanımız Serdar Kumru tarafından satılan "24661" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "24661" numaralı bilete isabet etti.
Bir sonraki Çekiliş 30 Ocak 2022 tarihinde 500 Bin TL olarak çıkana kadar çekilecek şekilde gerçekleşecek.
15 January 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24661
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
97123
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08673
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43535
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
86009
92359
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02170
28588
69461
79510
82795
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14318
29503
29591
56905
58559
59710
61574
66995
86100
92075
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06582
08415
09009
09899
28484
29547
39815
49788
50988
57343
58088
78920
85884
90375
96738
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00317
05858
06972
11678
15008
15964
16502
28671
31269
50717
58715
87688
88653
95754
99032
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
04661
14661
20661
21661
22661
23661
24061
24161
24261
24361
24461
24561
24601
24611
24621
24631
24641
24651
24660
24662
24663
24664
24665
24666
24667
24668
24669
24671
24681
24691
24761
24861
24961
25661
26661
27661
28661
29661
34661
44661
54661
64661
74661
84661
94661
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38
59
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
5