Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu'nun 18 Nisan 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan ‘’49670’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "49670" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Mayıs tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin Pazartesi’nden itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

Kazanan numaralar şöyle:

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49670

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24984

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17945

58612

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08590

09946

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06806

42318

50956

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22408

28647

38228

60420

61444

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04503

14610

16979

23395

25690

35696

40111

61025

66238

77006

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00792

02725

26674

27690

33920

36352

37009

41763

52623

57513

59214

63640

69256

76699

79143

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09670

19670

29670

39670

40670

41670

42670

43670

44670

45670

46670

47670

48670

49070

49170

49270

49370

49470

49570

49600

49610

49620

49630

49640

49650

49660

49671

49672

49673

49674

49675

49676

49677

49678

49679

49680

49690

49770

49870

49970

59670

69670

79670

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

282

698

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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