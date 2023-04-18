Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu'nun 18 Nisan 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan ‘’49670’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "49670" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Mayıs tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin Pazartesi’nden itibaren satışta olduğu da vurgulandı.
Kazanan numaralar şöyle:
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49670
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24984
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17945
58612
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08590
09946
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06806
42318
50956
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22408
28647
38228
60420
61444
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04503
14610
16979
23395
25690
35696
40111
61025
66238
77006
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00792
02725
26674
27690
33920
36352
37009
41763
52623
57513
59214
63640
69256
76699
79143
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09670
19670
29670
39670
40670
41670
42670
43670
44670
45670
46670
47670
48670
49070
49170
49270
49370
49470
49570
49600
49610
49620
49630
49640
49650
49660
49671
49672
49673
49674
49675
49676
49677
49678
49679
49680
49690
49770
49870
49970
59670
69670
79670
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
282
698
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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