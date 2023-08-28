Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Mağusa'da

Devlet Piyangosu'nun 28 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiye, 51974 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Mağusa gezici bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 15 Eylül tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.



28 August 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51974

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72785

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36588

42353

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00515

65416

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19415

33864

67409

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01498

22031

35774

54168

64589

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03757

07878

25709

27245

28356

35091

40418

56356

67596

79451

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07135

14628

21981

22322

26573

34978

35405

37933

44370

44737

48077

48346

49913

52611

62524

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01974

11974

21974

31974

41974

50074

50174

50274

50374

50474

50574

50674

50774

50874

50974

51904

51914

51924

51934

51944

51954

51964

51970

51971

51972

51973

51975

51976

51977

51978

51979

51984

51994

52974

53974

54974

55974

56974

57974

58974

59974

61974

71974

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

657

860

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23

36

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

7