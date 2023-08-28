Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Mağusa'da

Devlet Piyangosu'nun 28 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiye, 51974 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Mağusa gezici bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı.
Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 15 Eylül tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.
28 August 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51974
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72785
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36588
42353
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00515
65416
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19415
33864
67409
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01498
22031
35774
54168
64589
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03757
07878
25709
27245
28356
35091
40418
56356
67596
79451
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07135
14628
21981
22322
26573
34978
35405
37933
44370
44737
48077
48346
49913
52611
62524
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01974
11974
21974
31974
41974
50074
50174
50274
50374
50474
50574
50674
50774
50874
50974
51904
51914
51924
51934
51944
51954
51964
51970
51971
51972
51973
51975
51976
51977
51978
51979
51984
51994
52974
53974
54974
55974
56974
57974
58974
59974
61974
71974
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
657
860
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23
36
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
7
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