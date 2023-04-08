Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

Devlet Piyangosu'nun 8 Nisan 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan ‘’59435’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "59435" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Nisan tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin Pazartesi’nden itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59435

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09581

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28061

42526

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47114

78389

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10918

14945

37869

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16953

37889

46569

74544

76668

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24326

29619

35405

42892

54844

57722

61251

69184

69735

79331

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01301

04322

29269

32864

33041

34611

35315

36398

41419

44795

69619

72187

74625

75608

76049

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09435

19435

29435

39435

49435

50435

51435

52435

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58435

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59485

59495

59535

59635

59735

59835

59935

69435

79435

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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617

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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70

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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