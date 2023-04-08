Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

Devlet Piyangosu'nun 8 Nisan 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan ‘’59435’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "59435" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Nisan tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin Pazartesi’nden itibaren satışta olduğu da vurgulandı.
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59435
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09581
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28061
42526
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47114
78389
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10918
14945
37869
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16953
37889
46569
74544
76668
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24326
29619
35405
42892
54844
57722
61251
69184
69735
79331
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01301
04322
29269
32864
33041
34611
35315
36398
41419
44795
69619
72187
74625
75608
76049
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09435
19435
29435
39435
49435
50435
51435
52435
53435
54435
55435
56435
57435
58435
59035
59135
59235
59335
59405
59415
59425
59430
59431
59432
59433
59434
59436
59437
59438
59439
59445
59455
59465
59475
59485
59495
59535
59635
59735
59835
59935
69435
79435
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
288
617
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04
70
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
8