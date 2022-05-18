Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 41724 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Taşer Kanlı tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mayıs 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

18 Mayıs 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41724

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35614

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17354

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23708

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

25996

29316

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23583

35690

40108

63472

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16546

19422

24676

29868

47388

55594

60540

68348

78316

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01761

03084

06446

19531

20204

21534

32821

37401

40984

42565

45015

46601

51268

73112

76905

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01724

11724

21724

31724

40724

41024

41124

41224

41324

41424

41524

41624

41704

41714

41720

41721

41722

41723

41725

41726

41727

41728

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41734

41744

41754

41764

41774

41784

41794

41824

41924

42724

43724

44724

45724

46724

47724

48724

49724

51724

61724

71724

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

512

925

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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79

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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