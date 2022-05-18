Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 41724 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Taşer Kanlı tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mayıs 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
18 Mayıs 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41724
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35614
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17354
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23708
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25996
29316
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23583
35690
40108
63472
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16546
19422
24676
29868
47388
55594
60540
68348
78316
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01761
03084
06446
19531
20204
21534
32821
37401
40984
42565
45015
46601
51268
73112
76905
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01724
11724
21724
31724
40724
41024
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41224
41324
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41524
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41723
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41924
42724
43724
44724
45724
46724
47724
48724
49724
51724
61724
71724
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
512
925
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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79
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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