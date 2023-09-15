Devlet Piyangosu'nda “750 Bin” TL Girne’de

Devlet Piyangosu'nun 15 Eylül 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 47371 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Girne gezici bayilerimizden Meriç Bahadi tarafından satıldı.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 2 Ekim tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47371

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19905

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17438

58730

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23805

61931

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28337

34139

66977

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09147

14067

20891

56625

57031

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01312

20207

30502

38313

38990

43401

45514

54456

71428

74260

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06912

11942

17365

18214

19001

25666

28611

29487

31555

39605

43987

47631

59939

62909

76603

750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07371

17371

27371

37371

40371

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Son 3 Rakamına Göre 225 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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