Devlet Piyangosu'nda “750 Bin” TL Girne’de

Devlet Piyangosu'nun 15 Eylül 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 47371 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Girne gezici bayilerimizden Meriç Bahadi tarafından satıldı.
Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 2 Ekim tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47371
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19905
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17438
58730
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23805
61931
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28337
34139
66977
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09147
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56625
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750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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30502
38313
38990
43401
45514
54456
71428
74260
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06912
11942
17365
18214
19001
25666
28611
29487
31555
39605
43987
47631
59939
62909
76603
750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 225 TL İkramiye Kazanan Numaralar
474
722
Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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74
Son 1 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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