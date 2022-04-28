Devlet Piyangosu'nda 28 Nisan çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 71396 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Ozan Günaltay tarafından satıldı.
Sıradaki çekiliş 18 Mayıs’ta
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi; araya bayram haftası girmesinden ötürü 8 Mayıs’ta değil, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
28 Nisan 2022 kazanan numaralar:
375,000 TL İkramiye Kazanan Numara:
71396
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64289
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36272
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72945
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64718
74820
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31939
66609
74261
77054
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03441
11222
16459
19591
20450
24719
36032
51119
57010
76950
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03061
04165
13574
14132
15319
16053
20000
20335
24951
25115
32862
40969
41938
47446
68287
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01396
11396
21396
31396
41396
51396
61396
70396
71096
71196
71296
71306
71316
71326
71336
71346
71356
71366
71376
71386
71390
71391
71392
71393
71394
71395
71397
71398
71399
71496
71596
71696
71796
71896
71996
72396
73396
74396
75396
76396
77396
78396
79396
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
846
954
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04
76
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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