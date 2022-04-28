Devlet Piyangosu'nda 28 Nisan çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 71396 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Ozan Günaltay tarafından satıldı.

Sıradaki çekiliş 18 Mayıs’ta

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi; araya bayram haftası girmesinden ötürü 8 Mayıs’ta değil, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

28 Nisan 2022 kazanan numaralar:



375,000 TL İkramiye Kazanan Numara:

71396

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64289

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36272

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72945

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64718

74820

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31939

66609

74261

77054

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03441

11222

16459

19591

20450

24719

36032

51119

57010

76950

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03061

04165

13574

14132

15319

16053

20000

20335

24951

25115

32862

40969

41938

47446

68287

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01396

11396

21396

31396

41396

51396

61396

70396

71096

71196

71296

71306

71316

71326

71336

71346

71356

71366

71376

71386

71390

71391

71392

71393

71394

71395

71397

71398

71399

71496

71596

71696

71796

71896

71996

72396

73396

74396

75396

76396

77396

78396

79396

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

846

954

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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76

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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