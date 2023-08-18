Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL devretti

18 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Milyon TL’lik ikramiye, 69013 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Ağustos tarihinde yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşeceği, büyük ikramiyenin 1Buçuk Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

18 August 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69013

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00161

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10093

23252

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06718

27499

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31471

33765

67987

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03579

10199

34496

43313

54528

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03290

04161

09494

26195

42038

42059

60015

68762

69183

69847

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05902

16257

16427

16571

26247

33979

37462

43181

44511

50473

50713

56951

61853

67728

68419

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09013

19013

29013

39013

49013

59013

60013

61013

62013

63013

64013

65013

66013

67013

68013

69003

69010

69011

69012

69014

69015

69016

69017

69018

69019

69023

69033

69043

69053

69063

69073

69083

69093

69113

69213

69313

69413

69513

69613

69713

69813

69913

79013

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

415

563

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24

86

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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