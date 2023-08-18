Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL devretti

18 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Milyon TL’lik ikramiye, 69013 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Ağustos tarihinde yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşeceği, büyük ikramiyenin 1Buçuk Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.
18 August 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69013
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00161
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10093
23252
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06718
27499
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31471
33765
67987
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03579
10199
34496
43313
54528
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03290
04161
09494
26195
42038
42059
60015
68762
69183
69847
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05902
16257
16427
16571
26247
33979
37462
43181
44511
50473
50713
56951
61853
67728
68419
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09013
19013
29013
39013
49013
59013
60013
61013
62013
63013
64013
65013
66013
67013
68013
69003
69010
69011
69012
69014
69015
69016
69017
69018
69019
69023
69033
69043
69053
69063
69073
69083
69093
69113
69213
69313
69413
69513
69613
69713
69813
69913
79013
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
415
563
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24
86
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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