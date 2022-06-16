Devlet Piyangosu 18 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan çekilişi çıkana kadar yapılacak.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen 375 Bin TL’lik çekilişinin, 18 Haziran gecesi çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirileceği ve bu kararın Babalar Günü vesilesiyle alındığı duyuruldu.

20Temmuz’a özel çekiliş

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada ayrıca, 20 Temmuz 2022 tarihinde özel çekiliş yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olacağı ve çekilişin çıkana kadar çekiliş olacağına da vurgu yapıldı.