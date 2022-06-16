banner762
banner815
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
8 0
17 0
 
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
24 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
30 0
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
24 0
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
14 0
Bir zam da cipslere
Bir zam da cipslere
20 0
banner797
banner854

Devlet Piyangosu 18 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’

banner476

banner825
Devlet Piyangosu 18 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan çekilişi çıkana kadar yapılacak.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen 375 Bin TL’lik çekilişinin, 18 Haziran gecesi çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirileceği ve bu kararın Babalar Günü vesilesiyle alındığı duyuruldu.

20Temmuz’a özel çekiliş

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada ayrıca, 20 Temmuz 2022 tarihinde özel çekiliş yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olacağı ve çekilişin çıkana kadar çekiliş olacağına da vurgu yapıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.