Devlet-özel sektör dayanışması

Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu sınır kapılarındaki hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı

Sınır kapılarında yaşanılan sıkışıklığı gidermeye yönelik başlatılan çalışmalar için Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) sorumluluk üstlendi.

Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kara sınır kapılarındaki hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) arasında kara sınır kapılarındaki hizmetlerin çağdaş ölçülere uygun olarak yönetilmesi ve sürdürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokole, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı Mustafa Ersözlü, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner imza koydu.

Başbakan Ünal Üstel, protokol imzalanmadan önce yaptığı açıklamada, Ekonomik Örgütler Platformunun hükümetin çağrılarına “hızlı cevap vererek ve hızlı çalışma başlattığını” belirterek, EÖP’ye teşekkür etti.

Kara sınır kapılarıyla ilgili oluşturulan Meclis Komitesinin başına, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu konuda çalışma başlatan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın getirildiğini, Komite ve EÖP’ün kısa zamanda “güzel bir çalışma” yaptığını ifade eden Başbakan Üstel, “Devlet-özel sektör dayanışmasının güzel bir örneğinin ortaya çıktığını” söyledi.

Başbakan Üstel, ekonominin “zor” günlerden geçtiği bu günlerde kara sınır kapılarındaki geçişleri rahatlatmanın iç piyasaya katkı sağlayacağına ve devlet özel sektör dayanışmasının gelecek dönemde yeni projelere vesile olacağına inandığını da belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu adına konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, EÖP olarak Başbakan Üstel’in ortaya koyduğu iradeyi ve hükümetin kara sınır kapılarının iyileştirilme çabasını EÖP olarak takdir ettiklerini söyledi. Çağıner, “EÖP’ü oluşturan dört birlik olarak böyle bir iyileştirmenin içerisinde yer alarak, taşın altına ellerini koyduklarını” kaydetti.

Çağıner, “Ülkeye yakışan bir şekilde ve hizmet verme kapasitesi artırılmış sınır kapıların oluşturulması amacıyla EÖP olarak bu işe başladıklarını” belirterek, “Çok kısa süre içerisinde öncelikle teknolojik sıkıntıları çözüp, sonra da görsel anlamda iyileştirmeleri ve daha fazla ve daha rahat hizmet verebilecek kara sınır kapıları oluşturmak için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Fiziksel yapılandırmalar nedeniyle Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin başı çektiğini, diğer birliklerin de vizyonlarını ortaya koyacağını ifade eden Çağıner, “Kısa sürede ülkeye yakışır şekilde kara sınır kapılarının devreye sokulacağını” söyledi. “EÖP, kara sınır kapılarında dört dörtlük hizmet verebilecek alt yapıyı yapmayı, Başbakan Üstel’in ortaya koyduğu iradeyi sahiplenerek devreye girdi” diyen Çağıner, “Böylece ticaret hacmimizi artıracağımızı umuyoruz” dedi. Çağıner protokolün ülke için hayırlı olmasını diledi.

