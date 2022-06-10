Bizim Meyhane işletmecisi Emirali Tatlıdil isyan etti



Ülkede birçok işletme kabarık elektrik faturaları ve ekonomik kriz nedeniyle iflas noktasına geldi.

Bizim Meyhane işletmecisi Emirali Tatlıdil sosyal medya hesabından yüksek giderler için isyan etti.

Emirali Tatlıdil açıklamasında “Devlet eliyle batırılıyoruz” dedi.

Tatlıdil’in açıklaması şu şekilde:

Sosyal sigorta+ihtiyat sandığı ve elektrik ayda 20.000 TL.

Hade gel da iş yapın. Göreyim o gabak kesenleri bakayım. Devlet eliyle batırılıyoruz yazık”



