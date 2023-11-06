Derya: “Devlet 12 yıldır kendi malı olan bir bina için özel bir şahsa ödeme yapıyor”

Lapta Huzurevi olarak kullanılan binanın Vakıf malı olduğunu, bu binanın özel bir şahsa kiralandığını ve 2011 yılından beridir devletin kendi malı için bir şahsa ayda 5800 İngiliz sterlini para ödediğini ileri süren milletvekili Derya "Şimdiye dek 800 bin pound yani bugünkü kurdan hesaplanırsa 28 milyon TL. Özel bir şahsa ödenen bu parayla tam teşekkülü bir huzurevi yapılabilirdi" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Lapta Huzurevi olarak kullanılan binanın Vakıf malı olduğunu, bu binanın özel bir şahsa kiralandığını ve 2011 yılından beridir devletin kendi malı için bir şahsa ayda 5800 İngiliz sterlini para ödediğini ileri sürdü.

"Şimdiye dek 800 bin pound yani bugünkü kurdan hesaplanırsa 28 milyon TL. Özel bir şahsa ödenen bu parayla tam teşekkülü bir huzurevi yapılabilirdi" ifadelerini kullanan Derya, “Bu özel şahıs ile yapılan sözleşme neden sır gibi saklanıyor?" diye sordu.

Derya, “bu şekilde heba edilen devletin kaynaklarının aslında halktan çalınan hizmetler ve finansman anlamına geldiğini” savunarak, maddi kayıpların önlenmesi için de bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.



CTP Kadın Örgütü, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti



CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Kadın Örgütü, dezavantajlı grupların sorunlarını incelemek üzere başlattığı çalışmalar çerçevesinde Lapta Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi yetkilileriyle görüştü, sahada yaşanan sorunları ve zorlukları ele aldı.

Ziyarette CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu İlçe Sekreteri Bengül Envergil, Kadın Örgütü üyeleri Ayşe Tuğ Kaya ve Deniz Kim hazır bulundu.

Halen 3'ü engelli toplam 32 kişinin yaşamını sürdürdüğü, Lapta Huzurevi ile ilgili incelemede bulunan heyet, yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili bilgi aldı. Ülkedeki ilaç sıkıntısının huzurevinde de hissedildiğinin ifade edildiği ziyarette, ilaç sıkıntısının aşılması için dışardan ilaç alındığını belirten yetkililer, bağışların önemli bir açığı kapattığı vurguladı.

Ziyarette, ayrıca, huzurevine haftanın iki günü fizyoterapist gelmesine rağmen pandemiden beri doktor ziyaretlerinin ciddi aksamalar gösterdiği ve Lapta Sağlık Ocağı'ndan destek alındığı, özel bakım evi eksikliğinden dolayı ayda 6-7 kişi başvuruda bulunsa da Lapta Huzurevi'nde yer olmadığı için ret cevabı aldıkları ifade edildi.

"Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu" kamuoyu ile paylaşılacak

CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya, Vakıf malı olan Lapta Huzurevi’nin bir şahsa kiralanmasıyla devletin kendi malına kira ödediğini ileri sürerek, maddi kayıpların önlenmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Derya, bunun yanında, yaşlı bakım evleri ve huzurevleri arasındaki farkı vurgulayarak, mevzuat eksiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

CTP Kadın Örgütü, bu ziyaretlerin yanı sıra SOS Çocuk köyü, ÖZEV, yaşlı bakım evleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve kreşler gibi farklı sosyal hizmet birimlerini de inceleyerek hazırladığı "Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu"nu tamamladığında basın ve kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.