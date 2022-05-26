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Derviş Zaim, YDÜ öğrencileri ile buluştu

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Derviş Zaim, YDÜ öğrencileri ile buluştu

 
Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Cenneti Beklerken, Gölgeler ve Suretler gibi Türk sinemasının önemli yapımlarına imza atan Ünlü Kıbrıslı Türk Yönetmen Dr. Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu.
YDÜ İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü tarafından düzenlenen atölyeye katılan Derviş Zaim, yönetmenliğini üstlendiği 1996 yapımı kült film “Tabutta Röveşata”yı öğrencilerle birlikte izleyerek sonrasında yönetmenlik ve filmin yapım süreci üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi.
Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders de veren ünlü yönetmen Dr. Derviş Zaim’in katıldığı atölyeye İletişim Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra pek çok fakülte ve bölümden öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı ile bölüm öğrenci temsilcisi Mehmet Daowd gerçekleştirdi.
Derviş Zaim’in bölümlerinde aynı zamanda öğretim görevlisi olarak ders de verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılı Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. İzlem Kanlı, “Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Dr. Derviş Zaim’in akademik kadrolarında yer almasından duydukları memnuniyeti ifade etti.
 
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