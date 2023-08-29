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Derinya kapısı yarın kapatılacak

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Derinya kapısı yarın kapatılacak
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Polis, Güney Kıbrıs’ta elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri tarafından geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi aldığını duyurarak, halkı yarın belirtilen saatlerde Akyar Kara Geçiş Kapısı’nı kullanmaya çağırdı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “30 Ağustos 2023 tarihinde, GKRY Bölgesinde Derinya Kara Geçiş Kapısında elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle GKRY Yetkilileri tarafından 08.30 - 17.00 saatleri arasında Derinya Geçiş Kapısının geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi alınmıştır. Bu bağlamda, halkımızın mağduriyet yaşamaması adına,  KKTC'den GKRY Bölgesine geçecek kişilerin anılan tarih ve saatler arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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