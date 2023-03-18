Dereye uçtu, ortadan kayboldu

Lefkoşa’da dün sabah 04.45 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kimliği meçhul araç sürücüsü yönetimindeki ZRB 373 plakalı salon araçla kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Sürücü, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Akaryakıt istasyonu önlerine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve demir korkulara çarptıktan sonra, 5 metre derinliğindeki dere yatağına tavanı üzerine düştü.
Araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılırken, kazayla ilgili polisin soruşturmasının sürdüğü açıklandı.
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