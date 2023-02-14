Depremzedeler için 250 koli hazırlandı

GKK’nın, depremin hemen ardından görevlendirdiği personel tarafından deprem yardım malzemelerinin kolileme faaliyetinde 250 koli hazırlandı

Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere KKTC vatandaşları tarafından bağışlanan deprem yardım malzemeleri KKTC Kızılay yardım binasında toplandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının depremin hemen ardından görevlendirdiği personel tarafından deprem yardım malzemelerinin kolileme faaliyetine yardım ediliyor. Dün itibarıyla 250 koli hazırlandı.

