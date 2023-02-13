banner913
banner885
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
13 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
71 0
 
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
33 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
27 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
27 0
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
45 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
34 0
banner915

Depremzedeler için 250 koli hazırlandı

banner476

banner825
Depremzedeler için 250 koli hazırlandı
Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere KKTC vatandaşları tarafından bağışlanan deprem yardım malzemeleri KKTC Kızılay yardım binasında toplandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının depremin hemen ardından görevlendirdiği personel tarafından deprem yardım malzemelerinin kolileme faaliyetine yardım ediliyor.
Bugün itibarıyla 250 koli hazırlandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.