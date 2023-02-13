Depremzedeler için 250 koli hazırlandı

Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere KKTC vatandaşları tarafından bağışlanan deprem yardım malzemeleri KKTC Kızılay yardım binasında toplandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının depremin hemen ardından görevlendirdiği personel tarafından deprem yardım malzemelerinin kolileme faaliyetine yardım ediliyor.
Bugün itibarıyla 250 koli hazırlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.